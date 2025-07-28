В России начался прием заявок на участие в ДЭГ на региональных выборах
В России начался прием заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения и об участии в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на предстоящих региональных выборах. Об этом сообщается в Telegram-канале Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
11 июня ЦИК принял постановление о применении ДЭГ на региональных выборах в 23 российских субъектах. Среди них Коми, Северная Осетия, Чувашия, Пермский край, Архангельская, Белгородская, Калужская, Костромская, Курганская, Магаданская, Московская, Новгородская, Псковская, Ростовская, Свердловская, Челябинская области, а также Севастополь и Ненецкий автономный округ. Кроме того, этот формат будет применяться на отдельных кампаниях в Карелии, Липецкой, Самарской, Смоленской и Томской областях.
25 июня ЦИК также согласовал проведение в Удмуртии ДЭГ на дополнительных выборах депутатов республиканского госсовета и выборах депутатов городских дум Ижевска и Можги.
В этом году единый день голосования охватит 81 российский регион, где состоится более 5000 избирательных кампаний. Будут замещены порядка 47 000 депутатских мандатов и выборных должностей, участие в голосовании смогут принять около 55 млн избирателей.