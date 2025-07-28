В России начался прием заявок на участие в ДЭГ на региональных выборах

11 июня ЦИК принял постановление о применении ДЭГ на региональных выборах в 23 российских субъектах. Среди них Коми, Северная Осетия, Чувашия, Пермский край, Архангельская, Белгородская, Калужская, Костромская, Курганская, Магаданская, Московская, Новгородская, Псковская, Ростовская, Свердловская, Челябинская области, а также Севастополь и Ненецкий автономный округ. Кроме того, этот формат будет применяться на отдельных кампаниях в Карелии, Липецкой, Самарской, Смоленской и Томской областях.