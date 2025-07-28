WSJ: Трамп не уточнил меры против России в случае срыва ультиматума

Ранее Трамп заявил, что не видит прогресса в урегулировании конфликта на Украине и потому решил сократить срок своего мирного ультиматума с 50 до 10–12 дней. Комментарий прозвучал в Шотландии после его переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.



В ответ на это зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что попытки президента США Дональда Трампа выдвигать ультиматумы России представляют собой угрозу, способную привести не к обострению конфликта с Украиной, а к прямому столкновению с США.