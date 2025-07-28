WSJ: Трамп не уточнил меры против России в случае срыва ультиматума
Президент США Дональд Трамп не смог четко сформулировать, какие именно шаги предпримет в отношении России, если та не прекратит боевые действия к середине августа. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Отвечая на вопрос журналистов, планирует ли он ввести 100%-ые тарифы против Москвы, Трамп ограничился расплывчатым заявлением: «Это будут санкции и, возможно, тарифы, вторичные тарифы». Подробностей он не привел.
Аналитики, опрошенные изданием, выразили скепсис относительно реальной эффективности нового ультиматума. Эксперт Королевского института объединенных служб Эд Арнольд считает, что президент России Владимир Путин может попросту проигнорировать тарифы Трампа. В этом случае у главы Белого дома окажется меньше рычагов давления на Москву.
WSJ также подчеркивает, что остается неясным, решится ли Трамп на введение вторичных санкций в отношении таких стран, как Индия и Китай, продолжающих закупать российское сырье. По мнению экспертов, подобные шаги могут осложнить отношения США с важными торговыми партнерами, не добившись при этом желаемого эффекта на российскую политику.
Ранее Трамп заявил, что не видит прогресса в урегулировании конфликта на Украине и потому решил сократить срок своего мирного ультиматума с 50 до 10–12 дней. Комментарий прозвучал в Шотландии после его переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
В ответ на это зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что попытки президента США Дональда Трампа выдвигать ультиматумы России представляют собой угрозу, способную привести не к обострению конфликта с Украиной, а к прямому столкновению с США.