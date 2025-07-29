Лидеры фракций Госдумы обсудили с молодежью нестабильность и демографию
На Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» прошла встреча лидеров пяти фракций в Госдуме с молодежью.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что сейчас в мире наблюдается геополитическая нестабильность и необходимо своевременно решать проблемы на постсоветском пространстве, передает «Коммерсантъ».
На встрече проблемы с демографией вписали в актуальные вызовы для России. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал запретить аборты в стране, пишет «РИА Новости». Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов не согласился. По его мнению, следует дать уверенность женщинам «в завтрашнем дне».
Глава «Новых людей» Алексей Нечаев отметил роль молодежи в партии. Например, в «Новых людях» 60% депутатов Госдумы и депутатов региональных законодательных собраний – это люди моложе 35 лет, а около 35% – это люди моложе 30 лет.
Молодежный форум «Территория смыслов» проходит с 7 июля по 4 августа в подмосковном Солнечногорске. Согласно информации на сайте, 11-й форум объединил 4000 участников в возрасте от 14 до 35 лет, а также молодые семьи с детьми.