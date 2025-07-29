Лидеры фракций Госдумы обсудили с молодежью нестабильность и демографию

Глава «Новых людей» Алексей Нечаев отметил роль молодежи в партии. Например, в «Новых людях» 60% депутатов Госдумы и депутатов региональных законодательных собраний – это люди моложе 35 лет, а около 35% – это люди моложе 30 лет.