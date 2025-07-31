США ввели санкции против представителей Палестинской администрации

Госдеп заявил, что проинформировал американский конгресс о нарушениях ООП и ПА своих обязательств по ряду законов. Речь идет о законе о соблюдении обязательств ООП от 1989 г. и о выполнении обязательств по ближневосточному мирному процессу (MEPCA) от 2002 г.