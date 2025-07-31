Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

США ввели санкции против представителей Палестинской администрации

Ведомости

США ввели визовые санкции против Организации освобождения Палестины (ООП) и Палестинской администрации (ПА) за нарушение международных обязательств, поддержку терроризма и подрыв мирного процесса. Об этом в своем заявлении сообщил госдепартамент США.

Госдеп заявил, что проинформировал американский конгресс о нарушениях ООП и ПА своих обязательств по ряду законов. Речь идет о законе о соблюдении обязательств ООП от 1989 г. и о выполнении обязательств по ближневосточному мирному процессу (MEPCA) от 2002 г.

Госдеп добавил, что подозревает ООП и ПА в нарушении резолюций СБ ООН, попытках интернационализировать конфликт с Израилем через Международный уголовный суд и Международный суд ООН, а также в поддержке терроризма, включая выплаты террористам и их семьям.

«В связи с этим США вводят санкции, предусматривающие отказ в выдаче виз членам ООП и должностным лицам ПА в соответствии с разделом 604(a)(1) закона MEPCA. Это соответствует интересам национальной безопасности США - ввести ответные меры и привлечь ООП и ПА к ответственности за невыполнение обязательств и подрыв перспектив мира», — заявило ведомство.

20 мая 2024 г. прокурор МУС Карим Асад Ахмад Хан потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. По его словам, израильские государственные лица могут быть причастны к военным преступлениям и преступлениям против человечества в Палестине. Среди преступлений, в частности, прокурор назвал геноцид и использование голода как метода ведения войны.

Нетаньяху назвал решение абсурдным и ложным, а Галант заявил, что прокурор МУСа пытается лишить Израиль права на самооборону.

В Кремле сочли реакцию США на эту ситуацию «более чем любопытной». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что Россия не признает юрисдикцию МУСа, но в то же время «внимательно наблюдает и фиксирует особенности позиции».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных