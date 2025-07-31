США ввели санкции против представителей Палестинской администрации
США ввели визовые санкции против Организации освобождения Палестины (ООП) и Палестинской администрации (ПА) за нарушение международных обязательств, поддержку терроризма и подрыв мирного процесса. Об этом в своем заявлении сообщил госдепартамент США.
Госдеп заявил, что проинформировал американский конгресс о нарушениях ООП и ПА своих обязательств по ряду законов. Речь идет о законе о соблюдении обязательств ООП от 1989 г. и о выполнении обязательств по ближневосточному мирному процессу (MEPCA) от 2002 г.
Госдеп добавил, что подозревает ООП и ПА в нарушении резолюций СБ ООН, попытках интернационализировать конфликт с Израилем через Международный уголовный суд и Международный суд ООН, а также в поддержке терроризма, включая выплаты террористам и их семьям.
«В связи с этим США вводят санкции, предусматривающие отказ в выдаче виз членам ООП и должностным лицам ПА в соответствии с разделом 604(a)(1) закона MEPCA. Это соответствует интересам национальной безопасности США - ввести ответные меры и привлечь ООП и ПА к ответственности за невыполнение обязательств и подрыв перспектив мира», — заявило ведомство.
20 мая 2024 г. прокурор МУС Карим Асад Ахмад Хан потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. По его словам, израильские государственные лица могут быть причастны к военным преступлениям и преступлениям против человечества в Палестине. Среди преступлений, в частности, прокурор назвал геноцид и использование голода как метода ведения войны.
Нетаньяху назвал решение абсурдным и ложным, а Галант заявил, что прокурор МУСа пытается лишить Израиль права на самооборону.
В Кремле сочли реакцию США на эту ситуацию «более чем любопытной». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что Россия не признает юрисдикцию МУСа, но в то же время «внимательно наблюдает и фиксирует особенности позиции».