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Спецпосланник президента США Уиткофф посетит Россию после визита в Израиль

Ведомости

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф направится в Россию после визита в Израиль в пятницу. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме.

«Да, он едет в Израиль, а потом — в Россию, как ни странно», — сказал Трамп.

28 июля Трамп сообщил, что решил сократить срок своего мирного ультиматума по Украине с 50 дней до 10–12, поскольку не видит ощутимого прогресса в урегулировании конфликта. По его словам, если за это время ситуация не изменится, США примут меры — это могут быть пошлины, ограничения или другие шаги, детали которых он не уточнил. Ранее, объявляя 50-дневный срок, Трамп угрожал ввести 100%-ые пошлины против стран, продолжающих торговлю с Россией — в частности, Китая и Индии.

30 июня в разговоре с журналистами Трамп признал, что не уверен в том, насколько эффективна его стратегия. Он также отметил, что после объявления нового срока Россия никак не отреагировала.

В Кремле на угрозы американского президента прямо не ответили. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Москва приняла позицию США к сведению, и напомнил, что Россия уже адаптировалась к санкционному давлению.

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