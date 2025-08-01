Спецпосланник президента США Уиткофф посетит Россию после визита в Израиль

28 июля Трамп сообщил, что решил сократить срок своего мирного ультиматума по Украине с 50 дней до 10–12, поскольку не видит ощутимого прогресса в урегулировании конфликта. По его словам, если за это время ситуация не изменится, США примут меры — это могут быть пошлины, ограничения или другие шаги, детали которых он не уточнил. Ранее, объявляя 50-дневный срок, Трамп угрожал ввести 100%-ые пошлины против стран, продолжающих торговлю с Россией — в частности, Китая и Индии.