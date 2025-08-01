Пентагон заключил сделку на производство ракет AMRAAM для Украины и других стран

В контракте прописано производство ракет и системы телеметрии AMRAAM, запасных частей для первичного и полевого обслуживания, а также другие виды производственной инженерной поддержки. Работы будут проводиться в Тусоне (штат Аризона) и продлятся до III квартала 2031 финансового года.