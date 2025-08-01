Пентагон заключил сделку на производство ракет AMRAAM для Украины и других стран
Минобороны США заключило контракт с аризонской компанией Raytheon на производство усовершенствованных ракет класса «воздух-воздух» средней дальности AMRAAM на $3,5 млрд. Соглашение предусматривает поставки на Украину и в ряд других стран, сообщается на сайте ведомства.
Ракеты будут также отправлены в Данию, Бельгию, Японию, Нидерланды, Канаду, Финляндию, Германию, Венгрию, Испанию, Польшу, Швецию, Тайвань, Литву, Великобританию, Австралию, Швейцарию, Израиль и Кувейт.
В контракте прописано производство ракет и системы телеметрии AMRAAM, запасных частей для первичного и полевого обслуживания, а также другие виды производственной инженерной поддержки. Работы будут проводиться в Тусоне (штат Аризона) и продлятся до III квартала 2031 финансового года.
В сентябре 2024 г. Пентагон также заключил контракт с компанией Raytheon на $1,195 млрд для производства AMRAAM. По планам, партия будет произведена к 31 декабря 2028 г. Контракт подразумевает поставки ракет в ряд стран, включая Украину, Великобританию, Финляндию, Германию, Венгрию, Италию, Японию и др.