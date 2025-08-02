Трамп назвал Путина «крепким орешком»
Президент США Дональд Трамп назвал российского лидера «крепким орешком», заявив, что его мнение о президенте РФ за последние несколько месяцев не изменилось. Об этом он сказал в интервью Newsmax.
«Он, очевидно, крепкий орешек, так что в этом плане все не изменилось. Но я удивлен. У нас было много хороших разговоров, в ходе которых мы могли бы положить этому конец, и вдруг – бомбы полетели», – сказал Трамп.
Президент США также высказался о новом сроке для Москвы, до которого, как ожидает Трамп, Россия и Украина должны заключить соглашение о прекращении огня. По его словам, если этого не случится до 8 августа, в отношении РФ будут введены санкции. Однако Путин «довольно хорошо разбирается» в них, «знает, как избегать» ограничения, добавил американский лидер.