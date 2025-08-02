Трамп назвал Путина «крепким орешком»

Президент США также высказался о новом сроке для Москвы, до которого, как ожидает Трамп, Россия и Украина должны заключить соглашение о прекращении огня. По его словам, если этого не случится до 8 августа, в отношении РФ будут введены санкции. Однако Путин «довольно хорошо разбирается» в них, «знает, как избегать» ограничения, добавил американский лидер.