Глава МИД Британии усомнился в окончании конфликта на Украине через год
Переговоры России и Украины по урегулированию конфликта будут продолжаться и через год, считает министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми. Об этом он заявил в интервью The Guardian.
«Полагаю, что через год переговоры продолжатся. Вопрос в том, насколько серьезно Россия относится к этим переговорам», – сказал он.
По его мнению, президент РФ Владимир Путин не готов к серьезным переговорам, он по-прежнему демонстрирует «максималистские и империалистические амбиции». Лэмми также заявил, что Украина при поддержке Великобритании, Европы и Америки ведет «огромную борьбу» и вела бы ее даже без поддержки союзников. Это, как отметил министр, «невероятно вдохновляет».
23 июля состоялся третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Москва предложила создать три рабочие группы (политическую, гуманитарную, военную) для контактов в режиме онлайн. Стороны также обсудили новые возможности для обменов пленными и вопрос возвращения детей и перемещенных лиц, которые находятся на Украине. В ходе третьего раунда переговоров Киев предложил организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского с Путиным до конца августа. Москва усомнилась в возможности таких контактов.
В конце июля президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры РФ и Украины могут провести встречу через два-три месяца при его участии.