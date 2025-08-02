Глава МИД Британии усомнился в окончании конфликта на Украине через год

По его мнению, президент РФ Владимир Путин не готов к серьезным переговорам, он по-прежнему демонстрирует «максималистские и империалистические амбиции». Лэмми также заявил, что Украина при поддержке Великобритании, Европы и Америки ведет «огромную борьбу» и вела бы ее даже без поддержки союзников. Это, как отметил министр, «невероятно вдохновляет».