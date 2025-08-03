AC: Трамп не должен затягивать конфликт на Украине назло Путину

Издание напоминает, что Трамп недавно установил для России новый срок, к которому стороны должны договориться о прекращении огня. Однако более вероятным результатом, как пишет AC, станет «отсрочка неизбежной победы России». Издание указывает, что эта победа, возможно, не будет полной, но Москва обладает достаточным военным преимуществом для достижения своих главных военных целей.