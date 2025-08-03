AC: Трамп не должен затягивать конфликт на Украине назло Путину
Президент США Дональд Трамп должен установить мир на Украине, а затягивать конфликт назло президенту РФ Владимиру Путину не следует, так как победа России неизбежна, говорится в материале American Conservative (AC).
Издание напоминает, что Трамп недавно установил для России новый срок, к которому стороны должны договориться о прекращении огня. Однако более вероятным результатом, как пишет AC, станет «отсрочка неизбежной победы России». Издание указывает, что эта победа, возможно, не будет полной, но Москва обладает достаточным военным преимуществом для достижения своих главных военных целей.
«Трамп не должен затягивать конфликт назло Путину <...> Не существует сценария, при котором Украина полностью вытеснит российские войска со своей территории. Это трагедия, но мы должны принять ее, чтобы предотвратить еще большую трагедию», – говорится в статье.
Задача Трампа, пишет AC, – «определить условия, на которых обе стороны согласятся на мир». Однако, несмотря на умение американского лидера заключать сделки, он находится в «незавидном положении», так как ни Россия, ни Украина, похоже, не стремятся к мирному соглашению, которое могло бы устроить обе стороны.