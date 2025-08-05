Бывший президент Румынии Ион Илиеску умер в возрасте 95 лет
Правительство Румынии сообщило о смерти бывшего президента страны Иона Илиеску. Он скончался 5 августа в отделении неотложной клинической помощи им. Агриппы Ионеску.
В официальном заявлении кабмина выражаются соболезнования семье покойного и всем, кто был с ним близок.
Ион Илиеску родился 3 марта 1930 г. в семье рабочего-коммуниста, получил высшее образование в Москве, окончив Энергетический институт. Вернувшись на родину, активно продвигался по партийной линии: занимал должности министра, секретаря ЦК и руководителя различных комитетов в составе правящей компартии. Однако в 1971 г. попал в немилость Николае Чаушеску за критику партийной политики и был отстранен от центральной власти.
Широкую известность Илиеску получил в декабре 1989 г., когда после народного восстания и казни Чаушеску возглавил Фронт национального спасения – временное руководство страны. Именно с его приходом начался переход к многопартийной демократии.
Илиеску трижды избирался президентом Румынии – в 1990, 1992 и 2000 гг., в общей сложности занимая этот пост почти 11 лет.