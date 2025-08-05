Бывший президент Румынии Ион Илиеску умер в возрасте 95 лет

Ион Илиеску родился 3 марта 1930 г. в семье рабочего-коммуниста, получил высшее образование в Москве, окончив Энергетический институт. Вернувшись на родину, активно продвигался по партийной линии: занимал должности министра, секретаря ЦК и руководителя различных комитетов в составе правящей компартии. Однако в 1971 г. попал в немилость Николае Чаушеску за критику партийной политики и был отстранен от центральной власти.