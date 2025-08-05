Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Рамзан Кадыров прокомментировал состояние своего здоровья

Ведомости

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что здоров и готов повторять это, чтобы «знали враги». Об этом он заявил в ходе расширенного совещания о социально-экономической обстановке в регионе. Отрывок мероприятия опубликован в Telegram-канале главы республики.

Кадыров отметил, что не видит нужды в том, чтобы проводить совещания ежедневно, поскольку работа регионального правительства и так налажена и «успешна по всем направлениям».

4 июля Кадыров на совещании с представителями правительства республики заявил, что непосещение им каждого совещания не означает его смерть. Он пояснил, что при хорошей постановке системы нет необходимости проводить совещания ежедневно, достаточно позвонить или дать любое поручение.

Кадыров неоднократно опровергал сообщения в СМИ и соцсетях о проблемах со здоровьем. В августе 2024 г. глава Чечни заявил, что ему придумывают «всякие разные болезни», а слухи о якобы проблемах со здоровьем распространяются каждый раз, когда он «чуть поправился» или «чуть похудел». В октябре 2023 г. Кадыров говорил, что те, кто распространяют слухи о его самочувствии, «хотят уничтожить наше государство, народы, религию».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных