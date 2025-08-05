Рамзан Кадыров прокомментировал состояние своего здоровья
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что здоров и готов повторять это, чтобы «знали враги». Об этом он заявил в ходе расширенного совещания о социально-экономической обстановке в регионе. Отрывок мероприятия опубликован в Telegram-канале главы республики.
Кадыров отметил, что не видит нужды в том, чтобы проводить совещания ежедневно, поскольку работа регионального правительства и так налажена и «успешна по всем направлениям».
4 июля Кадыров на совещании с представителями правительства республики заявил, что непосещение им каждого совещания не означает его смерть. Он пояснил, что при хорошей постановке системы нет необходимости проводить совещания ежедневно, достаточно позвонить или дать любое поручение.
Кадыров неоднократно опровергал сообщения в СМИ и соцсетях о проблемах со здоровьем. В августе 2024 г. глава Чечни заявил, что ему придумывают «всякие разные болезни», а слухи о якобы проблемах со здоровьем распространяются каждый раз, когда он «чуть поправился» или «чуть похудел». В октябре 2023 г. Кадыров говорил, что те, кто распространяют слухи о его самочувствии, «хотят уничтожить наше государство, народы, религию».