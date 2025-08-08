Над российскими регионами было сбито 23 украинских БПЛА

В период с 15:00 до 17:25 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 23 украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.



Над Брянской областью сбили 11 беспилотников, над Калужской – шесть, над Краснодарским краем – два, над Орловской областью – два, над Курской – один. Еще один сбили над акваторией Азовского моря.