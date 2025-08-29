Киев сделал лжедокументы о пересечении границы для вывезенных из Суджи курян

Украина сделала для жителей курского приграничья, насильственно вывезенных в Сумскую область после атаки на интернат в Судже, поддельные документы об их самовольном пересечении границы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на жителя Суджи Илью Белокрылова, который провел в украинском плену более шести месяцев и был возвращен в Курск.