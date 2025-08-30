Зеленскому доложили об убийстве во Львове экс-спикера Рады Парубия

30 августа национальная полиция Украины сообщила об убийстве неназванного общественно-политического деятеля во Львове. Издание «Страна» уточняло, что речь идет об экс секретаре СНБО. Правоохранители получили сообщение о стрельбе в Франковском районе города около 12:00 мск. В результате стрельбы от полученных травм пострадавший скончался на месте. Правоохранители работают над установлением личности стрелка и его местонахождения, сообщала национальная полиция.