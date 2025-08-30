Зеленскому доложили об убийстве во Львове экс-спикера Рады Парубия
Президенту Украины Владимиру Зеленскому доложили об известных обстоятельствах убийства во Львове бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) и экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия. Будет проведено расследование, сообщил глава государства в своем Telegram-канале.
«Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и генеральный прокурор Руслан Кравченко только что доложили о первых известных обстоятельствах ужасного убийства во Львове», – написал Зеленский, выразив также соболезнования родным и близким Парубия.
Он добавил, что в расследование и поиск совершившего убийство вовлечены «все необходимые силы и средства».
30 августа национальная полиция Украины сообщила об убийстве неназванного общественно-политического деятеля во Львове. Издание «Страна» уточняло, что речь идет об экс секретаре СНБО. Правоохранители получили сообщение о стрельбе в Франковском районе города около 12:00 мск. В результате стрельбы от полученных травм пострадавший скончался на месте. Правоохранители работают над установлением личности стрелка и его местонахождения, сообщала национальная полиция.
Парубий родился 31 января 1971 г. в Червонограде Львовской области УССР. Занимал должность секретаря СНБО с 27 февраля по 7 августа 2014 г. С 2016 по 2019 гг. занимал должность председателя Верховной рады Украины.