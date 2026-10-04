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Главная / Политика /

NYT: заявления Кличко говорят о конце безопасности Киева

Ася Султанова

Заявление мэра Киева Виталия Кличко свидетельствует об утрате безопасности украинской столицы, пишет The New York Times. Относительная защищенность, которой город пользовался большую часть войны (о чем говорили переполненные кафе и салоны маникюра), осталась в прошлом.

«Больше невозможно делать вид, что мы можем жить так, как жили в мирное время», – приводит его слова издание.

2 октября The Guardian со ссылкой на два дипломатических источника писала, что европейские страны разрабатывают резервные планы по переносу посольств из Киева. В ночь на 3 октября российские военные поразили Северный мост в столице Украины. 2 октября Минобороны России сообщило, что российские военные поразили автожелезнодорожный мост через Днепр и электроподстанцию «Киевская». 1 октября в Киеве под удар попал транспортно-логистический центр «Рента Логистик», где в складском здании был оборудован цех по производству безэкипажных катеров.

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