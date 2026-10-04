NYT: заявления Кличко говорят о конце безопасности Киева

2 октября The Guardian со ссылкой на два дипломатических источника писала, что европейские страны разрабатывают резервные планы по переносу посольств из Киева. В ночь на 3 октября российские военные поразили Северный мост в столице Украины. 2 октября Минобороны России сообщило, что российские военные поразили автожелезнодорожный мост через Днепр и электроподстанцию «Киевская». 1 октября в Киеве под удар попал транспортно-логистический центр «Рента Логистик», где в складском здании был оборудован цех по производству безэкипажных катеров.