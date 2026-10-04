Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI864,12+0,56%RGBI111,32+0,12%CNY Бирж.12,497+0,67%IMOEX2 290,02+0,56%RGBITR764,85+0,21%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

ЦИК Боснии и Герцеговины опубликовал предварительные результаты выборов

Ведомости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Боснии и Герцеговины опубликовала предварительные результаты всеобщих выборов, согласно которым Денис Бечирович, Дарияна Филипович и Желька Цвиянович лидируют в борьбе за три места в трехстороннем президиуме страны. Об этом сообщает портал N1.

После обработки 80% голосов в гонке за место члена президиума от боснийцев лидирует Денис Бечирович, у него 164 369 голосов. За ним следуют Бакир Изетбегович (148 036 голосов) и Семир Эфендич (110 530 голосов). У Фахрудина Радончича 9320 голосов.

В борьбе за место от хорватов, по предварительным данным ЦИК, лидирует Дарияна Филипович, набирая 92 854 голосов. Славен Ковачевич получил 55 475 голосов, Зденко Лучич – 44 345.

Читайте также:О санкциях, Дейтонских соглашениях и спецоперации: о чем говорили Путин и Додик

Заместитель председателя правящей в Республике Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) партии СНСД Желька Цвиянович лидирует в гонке за место от сербов с 213 812 голосами. Далее следует Маринко Божович (102 877), а Небойша Вуканович набирает 67 707 голосов.

Ранее научный сотрудник Института славяноведения РАН Яков Смирнов рассказал «Ведомостям», что выборы в Боснии и Герцеговине сопровождаются многочисленными спекуляциями как внутри страны, так и за ее пределами, однако серьезных политических сюрпризов по их итогам ожидать не стоит.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её