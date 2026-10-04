ЦИК Боснии и Герцеговины опубликовал предварительные результаты выборов

Ранее научный сотрудник Института славяноведения РАН Яков Смирнов рассказал «Ведомостям», что выборы в Боснии и Герцеговине сопровождаются многочисленными спекуляциями как внутри страны, так и за ее пределами, однако серьезных политических сюрпризов по их итогам ожидать не стоит.