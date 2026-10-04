ЦИК Боснии и Герцеговины опубликовал предварительные результаты выборов
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Боснии и Герцеговины опубликовала предварительные результаты всеобщих выборов, согласно которым Денис Бечирович, Дарияна Филипович и Желька Цвиянович лидируют в борьбе за три места в трехстороннем президиуме страны. Об этом сообщает портал N1.
После обработки 80% голосов в гонке за место члена президиума от боснийцев лидирует Денис Бечирович, у него 164 369 голосов. За ним следуют Бакир Изетбегович (148 036 голосов) и Семир Эфендич (110 530 голосов). У Фахрудина Радончича 9320 голосов.
В борьбе за место от хорватов, по предварительным данным ЦИК, лидирует Дарияна Филипович, набирая 92 854 голосов. Славен Ковачевич получил 55 475 голосов, Зденко Лучич – 44 345.
Заместитель председателя правящей в Республике Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) партии СНСД Желька Цвиянович лидирует в гонке за место от сербов с 213 812 голосами. Далее следует Маринко Божович (102 877), а Небойша Вуканович набирает 67 707 голосов.
Ранее научный сотрудник Института славяноведения РАН Яков Смирнов рассказал «Ведомостям», что выборы в Боснии и Герцеговине сопровождаются многочисленными спекуляциями как внутри страны, так и за ее пределами, однако серьезных политических сюрпризов по их итогам ожидать не стоит.