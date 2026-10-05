Bloomberg: министр нефти Ирана подал в отставку на фоне сокращающегося экспорта

2 мая Bloomberg сообщал, что Иран из-за блокады США иранских портов вынужден снижать объемы добываемой нефти. Тегеран пошел на сокращение добычи, чтобы не допустить исчерпания объемов хранилищ. Иранские инженеры после долгого воздействия санкций и сбоев в производстве знают, как законсервировать нефтяные скважины без долговременного ущерба и быстро возобновить их работу.