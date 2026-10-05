Bloomberg: министр нефти Ирана подал в отставку на фоне сокращающегося экспорта
Глава министерства нефти Ирана Мохсен Пакнжад подал в отставку на фоне сокращающегося экспорта нефтепродуктов под давлением США. Об этом пишет Bloomberg.
По данным агентства, президент Ирана Масуд Пезешкян принял письмо об отставке министра 4 октября после того, как отклонил несколько его предыдущих просьб об увольнении. Пезешкян назначил временно исполняющим обязанности министра нефти Хамида Боварда, который ранее возглавлял несколько дочерних компаний NIOC (Национальная иранская нефтяная компания).
Bloomberg отметило, что Бовард берет на себя управление нефтедобывающей отраслью, которая находится под беспрецедентным давлением со стороны США. Отмечается, что морская блокада, установленная Вашингтоном в Персидском заливе, привела к остановке экспорта ключевого источника дохода Ирана.
2 мая Bloomberg сообщал, что Иран из-за блокады США иранских портов вынужден снижать объемы добываемой нефти. Тегеран пошел на сокращение добычи, чтобы не допустить исчерпания объемов хранилищ. Иранские инженеры после долгого воздействия санкций и сбоев в производстве знают, как законсервировать нефтяные скважины без долговременного ущерба и быстро возобновить их работу.
2 мая Axios со ссылкой на Пентагон сообщил, что блокада в Оманском заливе лишила Иран почти $5 млрд нефтяных доходов, оказывая беспрецедентное давление на исламскую республику. Аналитики заявили, что Вашингтон пытается принудить Тегеран исчерпать возможности хранилищ, что вызовет остановку нефтяных скважин.