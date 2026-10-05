Песков: дипломаты Европы игнорируют предупреждения о рисках в Киеве
Европейские дипломаты сознательно игнорируют предупреждения со стороны российских властей о рисках пребывания в Киеве в условиях спецоперации. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Решение за теми странами, которые имеют в Киеве свои дипломатические представительства. Наши военные продолжают свою работу», – подчеркнул представитель Кремля.
4 октября Минобороны России пообещало усилить удары по военным и военно-промышленным объектам в Киеве и других областях Украины. Ведомство отметило, что услышало слова президента Украины Владимира Зеленского об ответных ударах по российским нефтеперерабатывающим заводам. Минобороны напомнило, что Россия наносит массированные удары по Украине именно в ответ на действия киевского режима.
3 октября МИД России повторно предостерег иностранных граждан, включая дипломатов, от пребывания на Украине и поездок в страну. В ведомстве заявили, что российские военные продолжат наносить удары по объектам военного назначения в Киеве и других украинских городах.
25 мая МИД призвал персонал дипломатических миссий и международных организаций как можно скорее покинуть Киев. Тогда ведомство сообщило, что российские военные будут наносить удары по предприятиям украинского ВПК, центрам принятия решений и командным пунктам.