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Главная / Политика /

Песков: дипломаты Европы игнорируют предупреждения о рисках в Киеве

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Европейские дипломаты сознательно игнорируют предупреждения со стороны российских властей о рисках пребывания в Киеве в условиях спецоперации. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Решение за теми странами, которые имеют в Киеве свои дипломатические представительства. Наши военные продолжают свою работу», – подчеркнул представитель Кремля.

4 октября Минобороны России пообещало усилить удары по военным и военно-промышленным объектам в Киеве и других областях Украины. Ведомство отметило, что услышало слова президента Украины Владимира Зеленского об ответных ударах по российским нефтеперерабатывающим заводам. Минобороны напомнило, что Россия наносит массированные удары по Украине именно в ответ на действия киевского режима.

3 октября МИД России повторно предостерег иностранных граждан, включая дипломатов, от пребывания на Украине и поездок в страну. В ведомстве заявили, что российские военные продолжат наносить удары по объектам военного назначения в Киеве и других украинских городах.

25 мая МИД призвал персонал дипломатических миссий и международных организаций как можно скорее покинуть Киев. Тогда ведомство сообщило, что российские военные будут наносить удары по предприятиям украинского ВПК, центрам принятия решений и командным пунктам.

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