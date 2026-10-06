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Главная / Политика /

Лавров философски отнесся к планам НАТО на случай войны с Россией

Сергей Пахомов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Глава МИД РФ Сергей Лавров философски смотрит на публикации о разработке НАТО нового плана на случай военного конфликта с Россией. Об этом министр сообщил журналистам.

«Я как-то за этим слежу философски, потому что сегодня они говорят одно, завтра другое», – отметил Лавров (цитата по ИС «Вести»).

В связи с этим он напомнил, как после четкого ответа России на заявление прибалтийских стран о нападении на Калининградскую область генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уверял, что Североатлантический альянс не собирается воевать с РФ и является оборонительной организацией.

«Мы много раз слышали, что НАТО – это оборонительный союз. Но это не спасло Югославию, это не спасло Афганистан, это не спасло Ливию», – сообщил министр. Однако Лавров отметил, что альянс и сам не смог «спастись» в этих странах.

5 октября Bloomberg писал, что НАТО разрабатывает стратегию быстрой победы в случае якобы возможного нападения России на восточный фланг альянса. Стратегия получила название Theory of Victory («Теория победы»). Концепция предполагает сочетание традиционных вооруженных сил с новыми технологиями.

1 октября президент РФ Владимир Путин в рамках «Валдая» заявил, что если дойдет до прямого нападения НАТО на Калининград, то в повестке дня «неизбежно и немедленно» появится вопрос применения всех имеющихся вооружений. Он уточнил, что речь не только о ядерном оружии.

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