В армию России в сентябре поступили более 10 000 единиц техники
Более 10 000 единиц вооружения, военной и специальной техники поступили в Вооруженные силы (ВС) России в сентябре с предприятий оборонно-промышленного комплекса и «народного ОПК». Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.
По словам замминистра обороны Александра Санчика, в поставки вошли самолеты Су-57 и Су-35С, танки Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М, средства противовоздушной обороны, бронеавтомобили, разведывательные и ударные беспилотники, гексакоптеры и наземные робототехнические комплексы.
Подразделения беспилотных систем получили разведывательные БПЛА «Суперкам», «Скат», «Орлан» и «Молния» различных модификаций. Кроме того, поставлены ударные FPV-дроны самолетного и коптерного типа, в том числе с радио- и оптоволоконным управлением.
В министерстве также сообщили о поставках гексакоптеров, предназначенных для ударов по укрытиям и личному составу противника, а также для доставки материальных средств к линии боевого соприкосновения.
В рамках оснащения Военно-морского флота в сентябре на воду спустили строящийся для Северного флота морской тральщик «Семен Агафонов» проекта 12700.