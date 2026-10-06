Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
SIBN581,6+1,39%CNY Бирж.12,764+0,08%IMOEX2 321,3+0,07%RTSI861,02+0,08%RGBI111,15-0,06%RGBITR763,98-0,03%
Главная / Политика /

В армию России в сентябре поступили более 10 000 единиц техники

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Более 10 000 единиц вооружения, военной и специальной техники поступили в Вооруженные силы (ВС) России в сентябре с предприятий оборонно-промышленного комплекса и «народного ОПК». Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

По словам замминистра обороны Александра Санчика, в поставки вошли самолеты Су-57 и Су-35С, танки Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М, средства противовоздушной обороны, бронеавтомобили, разведывательные и ударные беспилотники, гексакоптеры и наземные робототехнические комплексы.

Подразделения беспилотных систем получили разведывательные БПЛА «Суперкам», «Скат», «Орлан» и «Молния» различных модификаций. Кроме того, поставлены ударные FPV-дроны самолетного и коптерного типа, в том числе с радио- и оптоволоконным управлением.

В министерстве также сообщили о поставках гексакоптеров, предназначенных для ударов по укрытиям и личному составу противника, а также для доставки материальных средств к линии боевого соприкосновения.

В рамках оснащения Военно-морского флота в сентябре на воду спустили строящийся для Северного флота морской тральщик «Семен Агафонов» проекта 12700.