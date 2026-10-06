В Германии задержали экс-главу разведки по делу о шпионаже
В Германии задержали бывшего главу Федеральной разведывательной службы (BND) Августа Ханнинга. Его подозревают в передаче секретной информации иностранным спецслужбам, сообщил Associated Press со ссылкой на федеральную прокуратуру.
Следствие подозревает Ханнинга в шпионаже, добывании государственной тайны и покушении на государственную измену. Вместе с ним был задержан бывший помощник Манфред Д., которого обвиняют в пособничестве.
По данным прокуратуры, в 2010 г. Манфред Д. и Ханнинг договорились о регулярной передаче разведывательной информации за вознаграждение. За несколько лет бывший помощник якобы передал Ханнингу около 2000 документов, многие из которых содержали секретные сведения для внутреннего использования BND.
Следствие также считает, что Ханнинг использовал полученные данные в частной консалтинговой деятельности. В одном из эпизодов он, предположительно, подготовил аналитический материал для сотрудника иностранной разведки, в другом – передал информацию представителю другой спецслужбы.
Ханнинг возглавлял Федеральную разведывательную службу Германии (BND) с 1998 по 2005 г. После ухода из разведки он перешел в Федеральное министерство внутренних дел, где до 2009 г. занимал должность статс-секретаря. Позднее Ханнинг работал в частном секторе, в том числе занимался консультированием в сфере безопасности.