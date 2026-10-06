В Германии задержали экс-главу разведки по делу о шпионаже

Ханнинг возглавлял Федеральную разведывательную службу Германии (BND) с 1998 по 2005 г. После ухода из разведки он перешел в Федеральное министерство внутренних дел, где до 2009 г. занимал должность статс-секретаря. Позднее Ханнинг работал в частном секторе, в том числе занимался консультированием в сфере безопасности.