Дочь Каддафи лидирует в опросе о кандидате на пост главы Ливии

Ее отец Муаммар Каддафи пришел к власти в Ливии в результате военного переворота в 1969 г. и руководил страной более 40 лет. Его режим был свергнут в 2011 г. в ходе вооруженного восстания, поддержанного НАТО. Сам Каддафи был убит в октябре того же года. После его свержения Ливия погрузилась в затяжной политический кризис и с 2014 г. фактически остается разделенной между конкурирующими центрами власти на западе и востоке страны.