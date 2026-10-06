Дочь Каддафи лидирует в опросе о кандидате на пост главы Ливии
Дочь бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Аиша лидирует в опросе о предпочтительном кандидате на пост главы страны, сообщил телеканал Al Hadath.
По итогам сентябрьского онлайн-голосования Аиша Каддафи получила 141 502 голоса из более чем 549 954. Она опередила ближайшего соперника на 30 227 голосов. При этом организаторы подчеркивают, что опрос носит неофициальный характер.
Одновременно среди сторонников прежнего ливийского режима появились призывы к тому, чтобы Аиша Каддафи возглавила их политическое движение после гибели ее брата Саифа аль-Ислама Каддафи. О поддержке ее кандидатуры заявили, в частности, организации «Женщины Феццана», «Свободные женщины Феццана» и «Народное национальное движение».
Член Высшего совета племен Ашраф Абдель Фаттах заявил Al Hadath, что часть сторонников прежней политической системы считает Аишу Каддафи наиболее подходящей кандидатурой для руководства движением. При этом, по его словам, окончательное решение о возможном участии в политической деятельности остается за ней самой.
Комментируя результаты опроса, Аиша Каддафи заявила, что их «нельзя сводить лишь к цифрам», и призвала преодолеть политическое разделение, сложившееся в Ливии после событий 2011 г.
Ее отец Муаммар Каддафи пришел к власти в Ливии в результате военного переворота в 1969 г. и руководил страной более 40 лет. Его режим был свергнут в 2011 г. в ходе вооруженного восстания, поддержанного НАТО. Сам Каддафи был убит в октябре того же года. После его свержения Ливия погрузилась в затяжной политический кризис и с 2014 г. фактически остается разделенной между конкурирующими центрами власти на западе и востоке страны.
В августе 2026 г. представители противоборствующих сторон при посредничестве ООН договорились работать над проведением выборов в течение не более двух лет и созданием единой исполнительной власти.