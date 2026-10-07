Ребенок погиб и еще четыре человека пострадали при обстреле под Белгородом

5 октября власти региона сообщали, что за предыдущие сутки погиб один мирный житель и еще шесть человек получили ранения. Один из пострадавших находился в тяжелом состоянии. Днем ранее, 4 октября, при ударе FPV-дрона по грузовому автомобилю в поселке Маслова Пристань погиб водитель, а в Грайвороне мужчина получил осколочные ранения после атаки беспилотника на машину.