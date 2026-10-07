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Ребенок погиб и еще четыре человека пострадали при обстреле под Белгородом

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

11-летняя девочка погибла, еще четыре человека, в том числе ребенок, получили ранения в результате ракетного обстрела села Принцевка Валуйского округа Белгородской области. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Еще одна 11-летняя девочка получила закрытую травму грудной клетки. Ее доставили в Валуйскую центральную районную больницу, после оказания помощи ребенка планируют перевести в детскую областную клиническую больницу. Также госпитализированы женщины 47 и 72 лет и 60-летний мужчина с осколочными ранениями рук, ног и плеча.

В Принцевке повреждены два частных дома и легковой автомобиль. В селе Казинка после детонации беспилотника поврежден автомобиль, еще один БПЛА ударил по предприятию, где пострадало остекление. В селе Долгое при атаке дрона повреждена кровля частного дома, сообщил оперштаб.

6 октября при атаках беспилотников на Белгородскую область пострадали два человека – оба получили акубаротравмы. Один мужчина находился в сельхозтехнике в селе Белянка, второй обратился за медицинской помощью после удара БПЛА по автомобилю.

5 октября власти региона сообщали, что за предыдущие сутки погиб один мирный житель и еще шесть человек получили ранения. Один из пострадавших находился в тяжелом состоянии. Днем ранее, 4 октября, при ударе FPV-дрона по грузовому автомобилю в поселке Маслова Пристань погиб водитель, а в Грайвороне мужчина получил осколочные ранения после атаки беспилотника на машину.

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