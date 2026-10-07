В Кремле отреагировали на протесты школьников во Франции
Все, что происходит во Франции – это внутреннее дело Франции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя протесты старшеклассников в республике.
«У нас есть свои школьники, российские, которыми мы дорожим и для которых и правительство, и президент делают все возможное для того, чтобы дальше совершенствовать систему образования, для того, чтобы открывать новые объекты образования, новые школы, новые образовательные центры», – сказал представитель Кремля.
Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин недавно открыл в Якутии образовательный центр, который был построен на частные деньги. Ежегодно вводятся, ремонтируются тысячи школ, отметил пресс-секретарь российского лидера. По его словам, это реальные действия, чтобы российская система образования была на высоком уровне и даже опережала мировой.
«Я еще только хочу, правда, в этой связи, наверное, сказать, что, конечно, школьники, которые сжигают свои школы, мусорные баки, машины, нападают на полицейских, – это плохие школьники», – заключил пресс-секретарь президента.
Вопрос о том, почему молчат западные правозащитники и европейские политики, когда в ходе протестов во Франции силовики калечат несовершеннолетних, Песков перенаправил. Он заявил, что об этом надо спрашивать у самих западных правозащитников.
В конце сентября во Франции начались акции протеста школьников. Они были организованы профсоюзом учащихся – Союзом лицеистов. Протестующие требуют решить системные проблемы образовательных учреждений: дефицит преподавателей и медперсонала, перегруженное расписание, переполненность классов и некомфортный температурный режим.
5 октября министр национального образования страны Эдуар Жеффре сообщил, что 190 школьников пострадали в ходе акций протеста.