В Кремле отреагировали на протесты школьников во Франции

«У нас есть свои школьники, российские, которыми мы дорожим и для которых и правительство, и президент делают все возможное для того, чтобы дальше совершенствовать систему образования, для того, чтобы открывать новые объекты образования, новые школы, новые образовательные центры», – сказал представитель Кремля.