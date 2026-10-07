AP: в Польше студент техникума напал на учащихся с ножом
Студент техникума в Польше напал на учащихся с ножом. Как минимум семь человек получили ранения, сообщило Associated Press.
Инцидент произошел в комплексе профессиональных школ № 4 в городе Остроленка к северу от Варшавы. По данным полиции Мазовецкого воеводства, 19-летнего подозреваемого задержали после прибытия экстренных служб.
Мэр Остроленки Павел Невядомский заявил, что ситуация взята под контроль. Власти и экстренные службы работают на месте и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
6 октября в Стамбуле при нападении с ножом погибла школьница, еще семь учеников пострадали. Нападение произошло в средней школе в районе Башакшехир. Ученица старшей школы 2011 года рождения пришла во двор учебного заведения и напала с ножом на находившихся там школьников.