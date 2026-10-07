AP: в Польше студент техникума напал на учащихся с ножом

6 октября в Стамбуле при нападении с ножом погибла школьница, еще семь учеников пострадали. Нападение произошло в средней школе в районе Башакшехир. Ученица старшей школы 2011 года рождения пришла во двор учебного заведения и напала с ножом на находившихся там школьников.