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В Стамбуле при нападении с ножом погибла школьница

Татьяна Мозолевская

В Стамбуле при нападении с ножом погибла школьница, еще семь учеников пострадали. Об этом сообщил министр национального образования Турции Юсуф Текин, передает газета «Турция».

Нападение произошло в средней школе в районе Башакшехир. По данным издания, ученица старшей школы 2011 года рождения пришла во двор учебного заведения и напала с ножом на находившихся там школьников.

Всего были ранены восемь учащихся. Одну из пострадавших спасти не удалось, сообщили в МВД Турции. Еще семь школьников продолжают лечение.

Нападавшую задержала школьная охрана и передала полиции. В отношении нее начаты процессуальные действия.

В конце августа два человека погибли в школе под Берлином в результате нападения. Инцидент произошел в школе в Гозен-Ной-Циттау в районе Одер-Шпрее. По данным издания, одной из погибших была 18-летняя ученица, вторым – 30-летний мужчина, который, предположительно, пытался остановить нападавшего.

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