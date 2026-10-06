В Стамбуле при нападении с ножом погибла школьница

В конце августа два человека погибли в школе под Берлином в результате нападения. Инцидент произошел в школе в Гозен-Ной-Циттау в районе Одер-Шпрее. По данным издания, одной из погибших была 18-летняя ученица, вторым – 30-летний мужчина, который, предположительно, пытался остановить нападавшего.