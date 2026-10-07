Токаев поздравил Путина с днем рождения
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения, сказано на сайте Кремля.
По телефону российского лидера также поздравили президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и др.
Главе государства 7 октября исполнилось 74 года.
Кроме того, Путин получил поздравления от мэра Москвы Сергея Собянина, председателя Госдумы Вячеслава Володина и патриарха Кирилла.