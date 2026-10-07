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Токаев поздравил Путина с днем рождения

Анна Суслова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения, сказано на сайте Кремля.

По телефону российского лидера также поздравили президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и др.

Главе государства 7 октября исполнилось 74 года.

Кроме того, Путин получил поздравления от мэра Москвы Сергея Собянина, председателя Госдумы Вячеслава Володина и патриарха Кирилла.

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