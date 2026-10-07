В Европарламенте открыли золотую статую обнаженного Трампа
Золотую статую обнаженного президента США Дональда Трампа с клюшкой для гольфа, сидящего на плечах у мужчины, открыли в здании Европейского парламента в Страсбурге. Об этом сообщил Newsweek.
Скульптура датского художника Йенса Галсхиота получила название «Оранжевая чума» (The Orange Plague). Ее высота составляет 2,6 м, а сама фигура покрыта 23-каратным сусальным золотом. Под ней размещена надпись: «Я сижу на спине человека. Он сгибается под моей тяжестью. Я сделаю все, чтобы помочь ему. Кроме того, чтобы слезть с его спины. – Король несправедливости».
Гальшиот объяснил, что скульптура – сатира на Трампа, его нападки на «основанный на правилах мировой порядок» и борьбу с изменением климата.
Выставку организовал датский депутат Европарламента Пер Клаусен, входящий в группу левых. По его словам, работа должна привлечь внимание к политике американского президента и ее влиянию на международные отношения.
Статуя останется в здании Европарламента до 8 октября. После этого ее планируют отправить в Турцию, где в ноябре пройдет климатическая конференция ООН COP31.
Ранее работу уже демонстрировали на климатическом саммите COP30 в Бразилии, Мюнхенской конференции по безопасности и акциях «Руки прочь от Гренландии» в Копенгагене.
2 октября Трамп заявил, что Европа находится в критической ситуации из-за действующей миграционной политики. «Посмотрите, что происходит в Европе. Их просто пожирают заживо», – сказал американский лидер.