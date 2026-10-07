Скульптура датского художника Йенса Галсхиота получила название «Оранжевая чума» (The Orange Plague). Ее высота составляет 2,6 м, а сама фигура покрыта 23-каратным сусальным золотом. Под ней размещена надпись: «Я сижу на спине человека. Он сгибается под моей тяжестью. Я сделаю все, чтобы помочь ему. Кроме того, чтобы слезть с его спины. – Король несправедливости».