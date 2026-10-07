В Финляндии пенсионный возраст могут повысить до 70 лет

В России пенсионный возраст находится в переходном периоде до 2028 г. Решение о его повышении было принято в 2018 г. В 2026 г. он составляет 64 года для мужчин, 59 лет для женщин. К 2028 г. он будет составлять 65 лет для мужчин и 60 лет – для женщин.