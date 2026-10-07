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В Финляндии пенсионный возраст могут повысить до 70 лет

Максим Цуланов
Isabel Pohjanen / Unsplash
Isabel Pohjanen / Unsplash

В Финляндии обсудят повышение пенсионного возраста до 70 лет. Это следует из доклада «Доверие к будущему», представленного минфином страны.

«Одним из вариантов повышения пенсионного возраста является проведение пенсионной реформы, в рамках которой минимальный пенсионный возраст будет повышаться на шесть месяцев для каждой возрастной группы до тех пор, пока минимальный пенсионный возраст не достигнет 70 лет», – говорится в сообщении.

Инициатива предложена в рамках общей стратегии предстоящего парламентского срока. Минфин считает, что последствия от повышения пенсионного возраста будут проявляться постепенно и «полный эффект» от этих изменений станет виден только в долгосрочной перспективе.

Минфин Финляндии ожидает, что влияние повышения пенсионного возраста на занятость может составить около 50 000–120 000 работающих человек, а влияние отмены или существенного сокращения пособия по уходу на дому предварительно оценивается в 10 000 работающих человек.

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Общество

В России пенсионный возраст находится в переходном периоде до 2028 г. Решение о его повышении было принято в 2018 г. В 2026 г. он составляет 64 года для мужчин, 59 лет для женщин. К 2028 г. он будет составлять 65 лет для мужчин и 60 лет – для женщин.

Повышение пенсионного возраста является общемировым трендом в связи с ростом средней продолжительности жизни. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2023 г. средняя продолжительность жизни в мире достигала 73,3 года, что близко к «доковидному» уровню. Среди постсоветских стран на повышение решились власти Белоруссии, Латвии и Литвы, Украины, Казахстана и др.

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