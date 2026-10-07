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Reuters: в новый пакет санкций ЕС попадут предприятия, связанные с ВПК России

Антон Потоков

Под новые европейские санкции против России могут попасть предприятия, связанные с российским военно-промышленным комплексом (ВПК). Об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС.

Представители ЕС одобрили 1646 новых санкций в отношении России 7 октября. Более половины из добавленных организаций и физических лиц участвуют в предполагаемой цепочке производства российских баллистических ракет.

Например, пишет Reuters, речь идет о ракетах «Искандер-М», которые могут быть перехвачены только американскими зенитными ракетными комплексами Patriot. Сейчас Украина практически исчерпала запасы этих перехватчиков, поскольку американские военные перенаправляют ресурсы в Персидский залив, отмечает агентство.

Также под рестрикции попадут производители беспилотников, судостроительные верфи, обслуживающие подводные лодки, и 77 российских политиков, баллотировавшихся в парламент в новых регионах.

22 сентября ЕС продлил санкции против России на три года. Меры включают ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов всем, кто внесен в санкционный список. 

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