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Саудовская Аравия и Сирия обсуждают отправку сирийских войск в Йемен

Антон Потоков

Сирийские войска могут отправиться в Йемен для борьбы с хуситами, передает Axios со ссылкой на американских чиновников. Решение может быть принято по итогам переговоров с Саудовской Аравией.

Дамаск может направить на борьбу с группировкой «Ансар Аллах» от 10 000 до 20 000 военных.

По данным издания, президент Сирии Ахмед аш-Шараа «серьезно рассматривает» это предложение. В администрации президента США не против отправки войск.

5 октября армия Йемена взяла под контроль позиции хуситов у Баб-эль-Мандеба. Военные вели бои с формированиями хуситов и нанесли удары по их позициям и местам дислокации в различных частях района. За день до этого йеменские хуситы нанесли удары баллистическими ракетами и беспилотниками по объектам саудовского энергетического холдинга Saudi Aramco в столице Эр-Рияде и в районе Хурайс на востоке королевства. 

Сейчас гражданская война в Йемене, начавшаяся еще в 2014 г., переживает новый виток эскалации. В начале августа хуситы нанесли массированный ракетный удар по нефтяной инфраструктуре в ряде саудовских городов. Атака стала ответом на воздушный налет на тюрьму в северной йеменской провинции Эль-Джауф со стороны Саудовской Аравии.

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