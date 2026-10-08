Саудовская Аравия и Сирия обсуждают отправку сирийских войск в Йемен

5 октября армия Йемена взяла под контроль позиции хуситов у Баб-эль-Мандеба. Военные вели бои с формированиями хуситов и нанесли удары по их позициям и местам дислокации в различных частях района. За день до этого йеменские хуситы нанесли удары баллистическими ракетами и беспилотниками по объектам саудовского энергетического холдинга Saudi Aramco в столице Эр-Рияде и в районе Хурайс на востоке королевства.