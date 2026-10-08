Полянский обвинил Запад и Киев в создании гуманитарной катастрофы в Алешках
Западные страны и власти Украины устраивают гуманитарную катастрофу в Алешках Херсонской области, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании постоянного совета организации.
По его словам, ряд западных государств и их союзников вместо предметного диалога распространяют антироссийские обвинения и заявляют о нарушениях Россией международного гуманитарного права.
«При этом сами они вместе со своими киевскими подопечными сейчас, попирая базовые нормы международного гуманитарного права, устраивают гуманитарную катастрофу в Алешках», – заявил Полянский (цитата по «РИА Новости»). Он также обвинил украинскую сторону в размещении систем ПВО в жилых кварталах городов. При этом последствия таких действий впоследствии приписываются России.
7 октября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти региона готовы приветствовать предложения украинской стороны, которые могли бы улучшить ситуацию в Алешках, если они будут реальными, а не сделанными ради информационного повода.