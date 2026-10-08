«При этом сами они вместе со своими киевскими подопечными сейчас, попирая базовые нормы международного гуманитарного права, устраивают гуманитарную катастрофу в Алешках», – заявил Полянский (цитата по «РИА Новости»). Он также обвинил украинскую сторону в размещении систем ПВО в жилых кварталах городов. При этом последствия таких действий впоследствии приписываются России.