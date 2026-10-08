Белоруссия назвала атаку БПЛА под Брянском попыткой втягивания в конфликт
Белоруссия рассматривает атаку беспилотников в Брянской области, в результате которой пострадала гражданка республики, как попытку эскалации ситуации и вовлечения Минска в конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского МИДа Руслан Варанков, его слова приводит агентство «БелТА».
По его словам, произошедшее носит антигуманный характер. В белорусском внешнеполитическом ведомстве считают атаку частью скоординированных действий, направленных на вовлечение Белоруссии в конфликт.
Варанков отметил, что подобные инциденты продолжаются, несмотря на ранее сделанные белорусским МИДом предупреждения о повышенной опасности поездок в этот регион. Ведомство рекомендовало гражданам воздерживаться от посещения Брянской области.
Дипломат сообщил, что в результате полученных ранений женщине потребовалась ампутация конечностей. Она находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Утром 8 октября врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что на автодороге Брянск – Новозыбков, вблизи села Смотрова Буда Клинцовского района, дроны атаковали два грузовика. В первой машине ранения получил водитель, во второй – женщина-пассажир. Также в селе Воронок Стародубского района дрон-камикадзе атаковал велосипедиста. Мужчина получил ранения. В ночь с 7 на 8 октября над территорией региона уничтожили 32 украинских дрона.
В ночь на 8 октября дежурные силы ПВО уничтожили 399 украинских беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Башкортостана, Крыма, Татарстана и над акваторией Черного моря.