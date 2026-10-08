Белоруссия назвала атаку БПЛА под Брянском попыткой втягивания в конфликт

Утром 8 октября врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что на автодороге Брянск – Новозыбков, вблизи села Смотрова Буда Клинцовского района, дроны атаковали два грузовика. В первой машине ранения получил водитель, во второй – женщина-пассажир. Также в селе Воронок Стародубского района дрон-камикадзе атаковал велосипедиста. Мужчина получил ранения. В ночь с 7 на 8 октября над территорией региона уничтожили 32 украинских дрона.