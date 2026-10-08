Гражданка Белоруссии получила тяжелые ранения во время атаки БПЛА на Брянск
Гражданка Белоруссии получила тяжелые ранения в результате атаки БПЛА на грузовой автомобиль в Брянской области. Об этом заявил пресс-секретарь МИД страны Руслан Варанков.
«В настоящее время пострадавшая находится в отделении реанимации в крайне тяжелом, но стабилизированном состоянии. Она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Медицинская помощь оказывается в полном объеме», – сказал он (цитата по агентству «БелТА»).
Он добавил, что посольство Белоруссии в России и отделения посольства в Смоленске находятся в постоянном контакте с местными властями и медучреждением.
Варанков подчеркнул, что МИД республики рассматривает данные действия украинской стороны как попытку эскалации ситуации в регионе и вовлечение Белоруссии в военные действия.
8 октября врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что на автодороге Брянск – Новозыбков, вблизи села Смотрова Буда Клинцовского района, дроны атаковали два грузовика. В первой машине ранения получил водитель, во второй – женщина-пассажир. Также в селе Воронок Стародубского района дрон-камикадзе атаковал велосипедиста. Мужчина получил ранения.
В ночь с 7 на 8 октября над территорией Брянской области уничтожено 32 украинских дрона.