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Гражданка Белоруссии получила тяжелые ранения во время атаки БПЛА на Брянск

Анна Суслова

Гражданка Белоруссии получила тяжелые ранения в результате атаки БПЛА на грузовой автомобиль в Брянской области. Об этом заявил пресс-секретарь МИД страны Руслан Варанков.

«В настоящее время пострадавшая находится в отделении реанимации в крайне тяжелом, но стабилизированном состоянии. Она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Медицинская помощь оказывается в полном объеме», – сказал он (цитата по агентству «БелТА»).

Он добавил, что посольство Белоруссии в России и отделения посольства в Смоленске находятся в постоянном контакте с местными властями и медучреждением.

Варанков подчеркнул, что МИД республики рассматривает данные действия украинской стороны как попытку эскалации ситуации в регионе и вовлечение Белоруссии в военные действия.

8 октября врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что на автодороге Брянск – Новозыбков, вблизи села Смотрова Буда Клинцовского района, дроны атаковали два грузовика. В первой машине ранения получил водитель, во второй – женщина-пассажир. Также в селе Воронок Стародубского района дрон-камикадзе атаковал велосипедиста. Мужчина получил ранения.

В ночь с 7 на 8 октября над территорией Брянской области уничтожено 32 украинских дрона.

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