Гражданка Белоруссии получила тяжелые ранения во время атаки БПЛА на Брянск

«В настоящее время пострадавшая находится в отделении реанимации в крайне тяжелом, но стабилизированном состоянии. Она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Медицинская помощь оказывается в полном объеме», – сказал он (цитата по агентству «БелТА»).