Три человека пострадали из-за атаки ВСУ в ЛНР
Три человека, включая ребенка, пострадали в результате атаки украинского беспилотника по пассажирскому автобусу и проезжающей мимо фуре в ЛНР. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Леонид Пасечник.
«Предварительно известно о трех пострадавших, среди них ребенок. Его в тяжелом состоянии оперативно забрали медики», – написал он.
По словам Пасечника, всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь. Он дополнил, что на месте происшествия работаю сотрудники оперативных служб, а информация о повреждениях уточняется.
8 октября врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что на автодороге Брянск – Новозыбков, вблизи села Смотрова Буда Клинцовского района, дроны атаковали два грузовика. В первой машине ранения получил водитель, во второй – женщина-пассажир. Также в селе Воронок Стародубского района дрон-камикадзе атаковал велосипедиста. Мужчина получил ранения.
7 октября Минобороны России сообщало, что в течение дня силы ПВО уничтожили 59 украинских беспилотников самолетного типа над девятью регионами и одним морем. Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Крыма, а также над акваторией Черного моря.