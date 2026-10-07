За день силы ПВО сбили 59 украинских БПЛА над регионами России
В течение дня силы ПВО нейтрализовали 59 украинских беспилотников самолетного типа над девятью регионами и одним морем, сообщили в Минобороны РФ.
БПЛА уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Крыма, а также над акваторией Черного моря.
В ночь с 6 на 7 октября средства ПВО сбили 311 украинских беспилотников над 17 регионами и двумя морями. За сутки было уничтожено 764 дрона.
6 октября беспилотники бригады «Варяг» поразили Северный мост в Киеве, который обеспечивал переброску войск. В тот же день ВС РФ установили контроль над селом Голубково на северо-востоке Запорожской области, а в ночь с 5 на 6 октября армия России поразила склад ракетно-артиллерийского вооружения в Ильичевке в Одесской области. В порту Измаил удар пришелся по объектам причальной инфраструктуры, которые использовались для разгрузки и хранения военных грузов.