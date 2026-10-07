Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
IGST4 140-0,48%CNY Бирж.12,75+0,35%IMOEX2 338,75+0,44%RTSI861,9+0,71%RGBI111,1+0,02%RGBITR763,96+0,05%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

За день силы ПВО сбили 59 украинских БПЛА над регионами России

Анна Суслова
Сергей Мирный / РИА Новости
Сергей Мирный / РИА Новости

В течение дня силы ПВО нейтрализовали 59 украинских беспилотников самолетного типа над девятью регионами и одним морем, сообщили в Минобороны РФ.

БПЛА уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Крыма, а также над акваторией Черного моря.

В ночь с 6 на 7 октября средства ПВО сбили 311 украинских беспилотников над 17 регионами и двумя морями. За сутки было уничтожено 764 дрона.

6 октября беспилотники бригады «Варяг» поразили Северный мост в Киеве, который обеспечивал переброску войск. В тот же день ВС РФ установили контроль над селом Голубково на северо-востоке Запорожской области, а в ночь с 5 на 6 октября армия России поразила склад ракетно-артиллерийского вооружения в Ильичевке в Одесской области. В порту Измаил удар пришелся по объектам причальной инфраструктуры, которые использовались для разгрузки и хранения военных грузов.

 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте