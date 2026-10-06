Армия России поразила Северный мост в Киеве
Ударные беспилотники бригады «Варяг» поразили Северный мост в Киеве, обеспечивающий переброску войск. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.
Северный мост также обеспечивал логистику при поставке военных грузов в интересах украинской армии.
6 октября Минобороны также сообщило, что российские военные взяли под контроль село Голубково на северо-востоке Запорожской области. Кроме того, ночью российские войска нанесли удары беспилотниками по логистическим центрам, транспортной и портовой инфраструктуре Украины, а также морским судам, задействованным в интересах вооруженных сил республики.