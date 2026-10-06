Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
OZON3 164,5+0,44%CNY Бирж.12,765+0,08%IMOEX2 321,22+0,07%RTSI861+0,07%RGBI111,15-0,06%RGBITR763,98-0,03%
Главная / Политика /

Армия России поразила Северный мост в Киеве

Инна Шульгина
Александр Полегенько/ТАСС
Александр Полегенько/ТАСС

Ударные беспилотники бригады «Варяг» поразили Северный мост в Киеве, обеспечивающий переброску войск. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

Северный мост также обеспечивал логистику при поставке военных грузов в интересах украинской армии.

6 октября Минобороны также сообщило, что российские военные взяли под контроль село Голубково на северо-востоке Запорожской области. Кроме того, ночью российские войска нанесли удары беспилотниками по логистическим центрам, транспортной и портовой инфраструктуре Украины, а также морским судам, задействованным в интересах вооруженных сил республики.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь