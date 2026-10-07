Силы ПВО за сутки сбили 764 украинских беспилотника
Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 764 украинских беспилотника над регионами страны. Об этом сообщило Минобороны России.
В ночь на 7 октября российские средства ПВО сбили 311 украинских беспилотников над 17 регионами страны, а также над Черным и Азовским морями, сообщало Минобороны. В Воронежской области обломки одного из дронов повредили линию электропередачи, из-за чего несколько сел временно остались без света.
Днем 6 октября, с 8:00 до 20:00 мск, российские военные уничтожили еще 110 беспилотников над девятью регионами, Московским регионом и Крымом.
В ночь на 6 октября Минобороны сообщило об уничтожении 868 беспилотников над российскими регионами. В Московской области в результате атаки погибли два человека, были повреждены десятки частных домов.