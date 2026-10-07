Силы ПВО за сутки сбили 764 украинских беспилотника

В ночь на 7 октября российские средства ПВО сбили 311 украинских беспилотников над 17 регионами страны, а также над Черным и Азовским морями, сообщало Минобороны. В Воронежской области обломки одного из дронов повредили линию электропередачи, из-за чего несколько сел временно остались без света.