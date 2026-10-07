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Главная / Политика /

Силы ПВО за сутки сбили 764 украинских беспилотника

Анна Виноградова
Александр Река / ТАСС
Александр Река / ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 764 украинских беспилотника над регионами страны. Об этом сообщило Минобороны России.

В ночь на 7 октября российские средства ПВО сбили 311 украинских беспилотников над 17 регионами страны, а также над Черным и Азовским морями, сообщало Минобороны. В Воронежской области обломки одного из дронов повредили линию электропередачи, из-за чего несколько сел временно остались без света.

Днем 6 октября, с 8:00 до 20:00 мск, российские военные уничтожили еще 110 беспилотников над девятью регионами, Московским регионом и Крымом.

В ночь на 6 октября Минобороны сообщило об уничтожении 868 беспилотников над российскими регионами. В Московской области в результате атаки погибли два человека, были повреждены десятки частных домов.

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