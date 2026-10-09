VK потребовала снять санкции ЕС через суд
«VK считает решение незаконным и необоснованным и требует отменить ранее введенные санкции», – сообщили «РИА Новости» в пресс-службе компании.
Евросоюз ввел санкции против VK и принадлежащего ей ООО «Коммуникационная платформа», разработчика мессенджера Max, 13 июля. Ограничения также затронули гендиректора компании Елену Багудину. Совет ЕС объяснял решение предполагаемым использованием технологий для ограничения свободы выражения мнений и доступа к информации. VK заявляла, что санкции не повлияют на работу ее сервисов.
Через несколько дней после введения санкций приложения VK и Max исчезли из Google Play. Уже установленные сервисы продолжили работать, а обновления стали доступны через альтернативные магазины приложений. На фоне новости акции VK на Московской бирже снижались более чем на 7%.
VK стала не первой российской компанией, которая в последнее время решила оспорить ограничения ЕС. 5 октября Московская биржа направила иск против Совета Евросоюза в Европейский суд общей юрисдикции. ЕС включил Мосбиржу в санкционный список в июле 2026 г. Ранее в 2024 г. суд ЕС отклонил иск Национального расчетного депозитария с требованием снять введенные против него ограничения.