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VK потребовала снять санкции ЕС через суд

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

VK подала иск против Совета Евросоюза, оспаривая введенные в отношении компании санкции. Карточка дела VK v Council появилась в базе судебной практики ЕС 7 октября, дело имеет номер T-664/26 и находится на рассмотрении.

«VK считает решение незаконным и необоснованным и требует отменить ранее введенные санкции», – сообщили «РИА Новости» в пресс-службе компании.

Евросоюз ввел санкции против VK и принадлежащего ей ООО «Коммуникационная платформа», разработчика мессенджера Max, 13 июля. Ограничения также затронули гендиректора компании Елену Багудину. Совет ЕС объяснял решение предполагаемым использованием технологий для ограничения свободы выражения мнений и доступа к информации. VK заявляла, что санкции не повлияют на работу ее сервисов.

Через несколько дней после введения санкций приложения VK и Max исчезли из Google Play. Уже установленные сервисы продолжили работать, а обновления стали доступны через альтернативные магазины приложений. На фоне новости акции VK на Московской бирже снижались более чем на 7%.

VK стала не первой российской компанией, которая в последнее время решила оспорить ограничения ЕС. 5 октября Московская биржа направила иск против Совета Евросоюза в Европейский суд общей юрисдикции. ЕС включил Мосбиржу в санкционный список в июле 2026 г. Ранее в 2024 г. суд ЕС отклонил иск Национального расчетного депозитария с требованием снять введенные против него ограничения.

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