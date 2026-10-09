VK потребовала снять санкции ЕС через суд

VK стала не первой российской компанией, которая в последнее время решила оспорить ограничения ЕС. 5 октября Московская биржа направила иск против Совета Евросоюза в Европейский суд общей юрисдикции. ЕС включил Мосбиржу в санкционный список в июле 2026 г. Ранее в 2024 г. суд ЕС отклонил иск Национального расчетного депозитария с требованием снять введенные против него ограничения.