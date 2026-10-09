Мадьяр призвал к отставке еще нескольких руководителей в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о возможном уходе с должностей еще нескольких руководителей государственных органов, назначенных при правительстве его предшественника Виктора Орбана. Об этом он написал в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) .