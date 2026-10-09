Мадьяр призвал к отставке еще нескольких руководителей в Венгрии
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о возможном уходе с должностей еще нескольких руководителей государственных органов, назначенных при правительстве его предшественника Виктора Орбана. Об этом он написал в Facebook
По его словам, свои посты уже покинули бывший президент Венгрии, председатель Конституционного суда, генеральный прокурор и один из заместителей председателя ведомства по защите конкуренции. Премьер также предположил, что председатель ведомства Чаба Риго последует их примеру.
Кроме того, глава правительства призвал уйти в отставку председателя Счетной палаты Венгрии Ласло Виндиша. Он также напомнил об изменениях в законодательстве, согласно которым решения о назначении председателей Верховного суда и Национального управления теперь будет принимать коллегия судей.
13 сентября бывший премьер Орбан объявил о планах возобновить политическую борьбу с Мадьяром. Орбан подчеркнул необходимость борьбы и отметил, что «правые» хотят добиться суверенитета Венгрии, в то время как партия «Тиса» намерена превратить страну в колонию.
11 августа новым президентом Венгрии стал бывший председатель Верховного суда Андраш Бака. Решение приняли депутаты парламента Венгрии. Бака вступил в должность 19 августа. До этого обязанности президента исполняла спикер парламента Агнес Форстхоффер.