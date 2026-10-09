Путин: обмеление Каспия в России составило около 20 000 квадратных километров

8 октября Путин прибыл в Туркмению для участия в саммите стран СНГ и Каспийском экологическом саммите. Он пробудет в республике два дня. Российский лидер уже встретился с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым и принял участие в саммите СНГ. Глава российского государства также пообщался с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и провел отдельную встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.