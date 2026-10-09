Путин: обмеление Каспия в России составило около 20 000 квадратных километров
Иссушение береговой линии Каспия только в российской ее части за последние 20 лет составило 20 000 квадратных километров. Об этом президент России Владимир Путин заявил на Каспийском экологическом саммите в Туркмении.
По его словам, Россия вынуждена ежегодно выделять существенные бюджетные средства на дноуглубительные работы для обеспечения судоходства.
«Сохранение текущих темпов изменения уровня моря, а это, по нашим данным, среднее значение минус девять сантиметров в год, чревато целым рядом пагубных экологических последствий», – сказал президент.
8 октября Путин прибыл в Туркмению для участия в саммите стран СНГ и Каспийском экологическом саммите. Он пробудет в республике два дня. Российский лидер уже встретился с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым и принял участие в саммите СНГ. Глава российского государства также пообщался с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и провел отдельную встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.