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Председатель УИК погибла при атаке БПЛА в Херсонской области

Сергей Пахомов
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Председатель УИК поселка Новая Маячка Елена Литвиненко погибла в результате атаки двух украинских БПЛА в Алешкинском муниципальном округе Херсонской области. Об этом сообщил избирком региона в своем Telegram-канале.

«Помимо работы в избирательной системе, Елена трудилась старшей медицинской сестрой в Алешкинском комплексном центре социального обслуживания населения», – говорится в публикации. Комитет выразил соболезнования родным, близким, коллегам и всем, кто знал Литвиненко.

Избирком отметил, что Литвиненко возглавляла участковую избирательную комиссию № 47. Она принимала участие в организации и проведении выборов в Херсонскую областную думу и местный совет, а также выборов президента РФ. Отмечается, что в этом году председатель также выполнила свои обязанности при проведении выборов депутатов Госдумы.

25 сентября глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что во время кампании по выборам депутатов Госдумы погибли шесть членов участковых избирательных комиссий. В числе погибших оказались Ольга Демьяненко из Херсонской области, Елена Астанина из Запорожской области, Елена Каптыкова, Елена Фоменко и Сергей Смородинов из Белгородской области, а также Наталья Синицына из ЛНР.

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