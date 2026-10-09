Председатель УИК погибла при атаке БПЛА в Херсонской области

Избирком отметил, что Литвиненко возглавляла участковую избирательную комиссию № 47. Она принимала участие в организации и проведении выборов в Херсонскую областную думу и местный совет, а также выборов президента РФ. Отмечается, что в этом году председатель также выполнила свои обязанности при проведении выборов депутатов Госдумы.