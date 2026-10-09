В Италии похитили 30 000 бутылок вина на 5 млн евро
В Италии из винодельни Marchesi Antinori похитили около 30 000 бутылок вина общей стоимостью 5 млн евро. Об этом сообщило BBC.
Кража произошла 2 октября на складе компании в Тоскане, когда предприятие готовилось отправить партию вина зарубежным покупателям. Предположительно, не менее семи мужчин в масках отключили сигнализацию и камеры видеонаблюдения, после чего с помощью погрузчиков загрузили два грузовика с дорогими красными винами Tignanello, Solaia и Guado al Tasso.
Генеральный директор Marchesi Antinori Ренцо Котарелла заявил Corriere della Sera, что кражи такого масштаба и стоимости в Италии прежде не происходило. Он выразил надежду, что правоохранителям удастся найти похищенную продукцию, поскольку два грузовика с вином не могли бесследно исчезнуть.
В компании считают, что преступники хорошо разбирались в винах и могли располагать внутренней информацией. На это, по мнению представителей винодельни, указывает выбор похищенных бутылок, стоимость которых составляет от 150 до 500 евро за штуку.
Пропажу обнаружили только утром 5 октября, когда сотрудники пришли на работу. Задержанных по делу пока нет.
Marchesi Antinori была основана в 1385 г. и экспортирует продукцию в 170 стран. В прошлом году выручка компании составила 263 млн евро. По данным BBC, в 2026 г. в Италии произошла серия крупных краж вина, в том числе два случая в регионе Пьемонт, где стоимость похищенной продукции оценивалась в сотни тысяч евро.