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В Италии похитили 30 000 бутылок вина на 5 млн евро

Татьяна Мозолевская

В Италии из винодельни Marchesi Antinori похитили около 30 000 бутылок вина общей стоимостью 5 млн евро. Об этом сообщило BBC.

Кража произошла 2 октября на складе компании в Тоскане, когда предприятие готовилось отправить партию вина зарубежным покупателям. Предположительно, не менее семи мужчин в масках отключили сигнализацию и камеры видеонаблюдения, после чего с помощью погрузчиков загрузили два грузовика с дорогими красными винами Tignanello, Solaia и Guado al Tasso.

Генеральный директор Marchesi Antinori Ренцо Котарелла заявил Corriere della Sera, что кражи такого масштаба и стоимости в Италии прежде не происходило. Он выразил надежду, что правоохранителям удастся найти похищенную продукцию, поскольку два грузовика с вином не могли бесследно исчезнуть.

В компании считают, что преступники хорошо разбирались в винах и могли располагать внутренней информацией. На это, по мнению представителей винодельни, указывает выбор похищенных бутылок, стоимость которых составляет от 150 до 500 евро за штуку.

Пропажу обнаружили только утром 5 октября, когда сотрудники пришли на работу. Задержанных по делу пока нет.

Marchesi Antinori была основана в 1385 г. и экспортирует продукцию в 170 стран. В прошлом году выручка компании составила 263 млн евро. По данным BBC, в 2026 г. в Италии произошла серия крупных краж вина, в том числе два случая в регионе Пьемонт, где стоимость похищенной продукции оценивалась в сотни тысяч евро.

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