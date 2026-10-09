В Италии похитили 30 000 бутылок вина на 5 млн евро

Marchesi Antinori была основана в 1385 г. и экспортирует продукцию в 170 стран. В прошлом году выручка компании составила 263 млн евро. По данным BBC, в 2026 г. в Италии произошла серия крупных краж вина, в том числе два случая в регионе Пьемонт, где стоимость похищенной продукции оценивалась в сотни тысяч евро.