Страны Балтии призвали ЕС запретить транзит российского зерна
Лидеры Литвы, Латвии и Эстонии обратились к руководству Евросоюза с призывом запретить транзит российского зерна через территорию сообщества. Об этом сообщило правительство Эстонии.
Совместное письмо председателю Европейского совета Антониу Коште и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен 9 октября направили президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Эстонии Кристен Михал и глава правительства Латвии Андрис Кулбергс.
В обращении лидеры трех стран заявили, что Россия, по их оценке, стремится ослабить экономику Украины и одновременно ищет новые маршруты для экспорта собственного зерна, в том числе через Балтийское море.
Премьер-министр Эстонии также намерен поднять вопрос о запрете транзита российского зерна на заседании Европейского совета, которое состоится на следующей неделе.
9 октября исполнительный директор Зерновой ассоциации России (ЗАР) Ксения Боломатова сообщила, что российские экспортеры зерна в условиях ограничений логистики в Азово‑Черноморском бассейне изучают новые маршруты поставок, включая транзит через Китай. По ее словам, китайское направление рассматривается как одно из наиболее перспективных. Боломатова отметила, что порты Балтики позволяют обеспечивать поставки в традиционные регионы – Турцию, Ближний Восток, Северную Африку. Но для азиатских рынков возможности ограничены. Доставка в Бангладеш и Пакистан возможна, но поставки в Индонезию, где российское зерно пользуется устойчивым спросом, из Балтики менее конкурентоспособны. По оценке ЗАР, экспортный потенциал России в сезоне 2026/27 превышает 60 млн т.
30 сентября гендир аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко заявил, что ограниченные возможности экспорта российского зерна в новом сезоне 2026/2027 сельскохозяйственного года (начался 1 июля) привели к изменению структуры экспорта в пользу кукурузы и ячменя, поскольку основные объемы поставок пришлись на Иран, не являющийся крупным потребителем пшеницы. По оценке компании, экспорт зерна из России за первые три месяца сезона составит 8–8,5 млн т, в том числе поставки пшеницы – 5,6–7 млн т.