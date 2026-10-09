Страны Балтии призвали ЕС запретить транзит российского зерна

9 октября исполнительный директор Зерновой ассоциации России (ЗАР) Ксения Боломатова сообщила, что российские экспортеры зерна в условиях ограничений логистики в Азово‑Черноморском бассейне изучают новые маршруты поставок, включая транзит через Китай. По ее словам, китайское направление рассматривается как одно из наиболее перспективных. Боломатова отметила, что порты Балтики позволяют обеспечивать поставки в традиционные регионы – Турцию, Ближний Восток, Северную Африку. Но для азиатских рынков возможности ограничены. Доставка в Бангладеш и Пакистан возможна, но поставки в Индонезию, где российское зерно пользуется устойчивым спросом, из Балтики менее конкурентоспособны. По оценке ЗАР, экспортный потенциал России в сезоне 2026/27 превышает 60 млн т.