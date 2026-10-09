Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,667-0,09%BSPBP33,3+1,52%MGTS1 436+0,28%IMOEX2 315,46+0,13%RTSI853,97+0,14%RGBI110,52-0,14%RGBITR760,52-0,1%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

На нефтеперерабатывающем заводе в Греции произошел взрыв

Татьяна Мозолевская

Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) компании Motor Oil в греческом городе Агии-Теодори. Два человека пострадали, сообщил CNN Greece со ссылкой на заявление компании.

По данным Motor Oil, происшествие случилось около 11:00 по местному времени (совпадает c мск) при проведении масштабных плановых профилактических работ на предприятии.

Пострадавшим незамедлительно оказали первую помощь, после чего их доставили в больницу. Их состояние оценивается как тяжелое, они получают необходимую медицинскую помощь.

В компании подчеркнули, что сразу после происшествия были задействованы все предусмотренные протоколы безопасности и реагирования на чрезвычайные ситуации.

11 августа на НПЗ в Комсомольске-на-Амуре произошел пожар. Пламя оперативно потушили, обошлось без пострадавших. Сообщалось, что на предприятии загорелось вспомогательное оборудование.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её