На нефтеперерабатывающем заводе в Греции произошел взрыв
Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) компании Motor Oil в греческом городе Агии-Теодори. Два человека пострадали, сообщил CNN Greece со ссылкой на заявление компании.
По данным Motor Oil, происшествие случилось около 11:00 по местному времени (совпадает c мск) при проведении масштабных плановых профилактических работ на предприятии.
Пострадавшим незамедлительно оказали первую помощь, после чего их доставили в больницу. Их состояние оценивается как тяжелое, они получают необходимую медицинскую помощь.
В компании подчеркнули, что сразу после происшествия были задействованы все предусмотренные протоколы безопасности и реагирования на чрезвычайные ситуации.
11 августа на НПЗ в Комсомольске-на-Амуре произошел пожар. Пламя оперативно потушили, обошлось без пострадавших. Сообщалось, что на предприятии загорелось вспомогательное оборудование.