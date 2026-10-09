МИД Белоруссии вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины
МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Украины в Белоруссии Ивана Новицкого после атаки дрона на грузовой автомобиль с белорусской регистрацией в Брянской области. Об этом говорится на сайте ведомства.
«Принадлежность автомобиля была очевидна, и у белорусской стороны есть основания рассматривать атаку как намеренную», – говорится в сообщении.
Украинскому дипломату была вручена нота протеста, в которой указывается, что ранее Киев уже предупреждали о недопустимости подобных действий. В МИДе отметили, что ответственность за них лежит на властях Украины.
Белоруссия призвала Киев прекратить провокации, которые могут привести к эскалации конфликта.
8 октября пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков заявил, что гражданка Белоруссии получила ранения в результате атаки БПЛА на грузовой автомобиль в Брянской области. Он охарактеризовал состояние пострадавшей как крайне тяжелое, но стабильное. По словам пресс-секретаря, женщина подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
Варанков подчеркнул, что белорусская сторона усматривает в действиях Украины попытку эскалации ситуации в регионе и вовлечение Белоруссии в военные действия.