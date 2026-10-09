Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,671-0,07%BISVP10,97+11,71%MGTS1 436+0,28%IMOEX2 321,84+0,41%RTSI861,47+1,02%RGBI110,55-0,11%RGBITR760,76-0,07%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

МИД Белоруссии вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины

Анна Суслова
Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Екатерина Чеснокова / РИА Новости

МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Украины в Белоруссии Ивана Новицкого после атаки дрона на грузовой автомобиль с белорусской регистрацией в Брянской области. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Принадлежность автомобиля была очевидна, и у белорусской стороны есть основания рассматривать атаку как намеренную», – говорится в сообщении.

Украинскому дипломату была вручена нота протеста, в которой указывается, что ранее Киев уже предупреждали о недопустимости подобных действий. В МИДе отметили, что ответственность за них лежит на властях Украины.

Белоруссия призвала Киев прекратить провокации, которые могут привести к эскалации конфликта.

8 октября пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков заявил, что гражданка Белоруссии получила ранения в результате атаки БПЛА на грузовой автомобиль в Брянской области. Он охарактеризовал состояние пострадавшей как крайне тяжелое, но стабильное. По словам пресс-секретаря, женщина подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Варанков подчеркнул, что белорусская сторона усматривает в действиях Украины попытку эскалации ситуации в регионе и вовлечение Белоруссии в военные действия.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её