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В Ярославской области сбили украинские разведывательные воздушные шары

Ксения Наумчик

Над территорией Ярославской области сбили малоразмерные разведывательные воздушные шары, запущенные со стороны Украины. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона, передает «Интерфакс».

В ведомстве уточнили, что работа по уничтожению подобных объектов продолжается. Жителей области призвали сохранять спокойствие, не распространять непроверенные сведения и ориентироваться на сообщения официальных источников.

При обнаружении подозрительных объектов или их обломков необходимо сообщить об этом по единому номеру экстренных служб 112. Власти также предупредили, что к найденным предметам нельзя приближаться или пытаться перемещать их самостоятельно.

Российские средства ПВО в ночь на 9 октября уничтожили 505 украинских беспилотников над Калужской, Брянской, Нижегородской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Тверской, Тамбовской, Смоленской, Рязанской, Ульяновской, Ростовской и Астраханской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Татарстаном и Крымом.

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