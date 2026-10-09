Росавиация сняла ограничения на работу московских аэропортов
В московских аэропортах «Домодедово», «Жуковский» и «Внуково» сняты ограничения на полеты. Об этом объявили в Росавиации.
«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», – говорится в сообщении.
Росавиация вводит ограничения на прием и выпуск воздушных судов в российских аэропортах в случае обнаружения беспилотников в регионах. В течение дня под ограничения попали воздушные гавани Геленджика, Ярославля, Калуги, Сочи.
Накануне сообщалось, что работа гражданской авиации в Московском регионе находится на особом контроле Минтранса и Росавиации. Для поддержки пассажиров в аэропортах задействован дополнительный персонал, службы работают в усиленном режиме.