ПВО уничтожила 10 беспилотников, летевших на Москву
Система ПВО Минобороны уничтожила 10 беспилотных летательных аппаратов, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил в Max мэр столицы Сергей Собянин.
Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
Накануне ПВО сбила 15 БПЛА в Московском регионе, информировал столичный мэр.
Атаки дронов на столицу продолжаются несколько недель. Самым массированным за последнее время стал удар в ночь на 6 октября. В сторону Московского региона тогда летели 650 украинских беспилотников. Из них 105 были сбиты на подлете к столице.