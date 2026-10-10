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ПВО уничтожила 10 беспилотников, летевших на Москву

Антон Потоков

Система ПВО Минобороны уничтожила 10 беспилотных летательных аппаратов, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил в Max мэр столицы Сергей Собянин.

 Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Накануне ПВО сбила 15 БПЛА в Московском регионе, информировал столичный мэр.

Атаки дронов на столицу продолжаются несколько недель. Самым массированным за последнее время стал удар в ночь на 6 октября. В сторону Московского региона тогда летели 650 украинских беспилотников. Из них 105 были сбиты на подлете к столице.

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