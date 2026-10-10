Силы ПВО за ночь сбили 560 украинских беспилотников над Россией

В Ростовской области после атаки БПЛА был поврежден железнодорожный мост. Движение поездов в обоих направлениях останавливали, сейчас оно возобновлено. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, за медицинской помощью обратились шесть жителей Ростовской области. Двоих госпитализировали. Одному раненому потребовалась экстренная хирургическая помощь.