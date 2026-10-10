Силы ПВО за ночь сбили 560 украинских беспилотников над Россией
Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 560 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщает Минобороны. Атаки отражены до 8:00 мск 10 октября.
Российские военные поразили воздушные цели над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
В Ростовской области после атаки БПЛА был поврежден железнодорожный мост. Движение поездов в обоих направлениях останавливали, сейчас оно возобновлено. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, за медицинской помощью обратились шесть жителей Ростовской области. Двоих госпитализировали. Одному раненому потребовалась экстренная хирургическая помощь.